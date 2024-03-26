Gölkay çürümeye terk edildi

Özellikle su kayağının yapıldığı noktalar, balık tutulan alanlar ve gölün çevresindeki büyük çöplerle ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, “ Hafta sonu havaların ısınması ile birlikte Gölkay çevresinde yürüyüşe çıktık. Ancak gördüklerimiz karşısında büyük şaşkınlık yaşadık. Gölün çevresinde koltuktan tutun, her türlü çöp bulunuyor. Buraya bir tesis yapılmış ama tesis açık değil. Zaten bu kadar pisliğin içinde tesis nasıl çalıştırılır bilmiyoruz. Su kayağının yapılacağı tüm platformlar çürümüş. Burada gençler çok güzel su kayağı yapıyordu. Bayramdan sonra su kayağı sezonu açılacak. Bu alan bu şekilde mi sezonu açacak. Gerçekten çok yazık edilmiş. Burası tüm İzmit halkının parası ile yapıldı. Bu şekilde çürütülmesi doğru değil. Belediyenin bu kadar büyük bir tesisi yok etmesine anlam vermek imkansız” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.