Gölkay çürümeye terk edildi

Özellikle su kayağının yapıldığı noktalar, balık tutulan alanlar ve gölün çevresindeki büyük çöplerle ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, “ Hafta sonu havaların ısınması ile birlikte Gölkay çevresinde yürüyüşe çıktık. Ancak gördüklerimiz karşısında büyük şaşkınlık yaşadık. Gölün çevresinde koltuktan tutun, her türlü çöp bulunuyor. Buraya bir tesis yapılmış ama tesis açık değil. Zaten bu kadar pisliğin içinde tesis nasıl çalıştırılır bilmiyoruz. Su kayağının yapılacağı tüm platformlar çürümüş. Burada gençler çok güzel su kayağı yapıyordu. Bayramdan sonra su kayağı sezonu açılacak. Bu alan bu şekilde mi sezonu açacak. Gerçekten çok yazık edilmiş. Burası tüm İzmit halkının parası ile yapıldı. Bu şekilde çürütülmesi doğru değil. Belediyenin bu kadar büyük bir tesisi yok etmesine anlam vermek imkansız” dedi.