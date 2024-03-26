Ömerağa Mahallesi muhtar adayı Sarıman, destek istiyor

İzmit Ömerağa Mahallesi muhtar adaylığını açıklayan ve uzun zamandır çalışma yapan Oğuzhan Sarıman, tüm mahalle sakinlerinden destek istiyor. Azaları ile birlikte mahallelerini güzelleştirmek ve en iyi şekilde temsil etmek için muhtarlığa aday olduğunu belirten Sarıman, Gücümüzü sizlerden alarak tecrübemiz ve samimiyetimiz ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Görüşlerinize ve ihtiyaçlarınıza açık, çözüm odaklı, dayanışma ruhu içinde çalışmaya hazırız. Esnaf yoğunluğu olan mahallemizde esnaflarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli, esnaflarımızın desteği ile hizmetlerimizi daha kapsamlı yapacağız.

TEBLİGATLAR ELDEN VERİLECEK

Temizlik konusunda ekiplere yardımcı olabilmek adına mahalle sakinlerimiz ve esnafımız ile sürekli iletişim halinde kalınarak her sokağımızın temizliği hususunda çok dikkat edeceğiz.

Tebligatlar konusunda çok hassas olacağız. Tebligatları elden ulaştıracağız. Sokaklarımızın güvenliği için bazı kısımlarda ışık yetersizlikleri ve kamera talepleri var çözümlenmesi için gerekli kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler sağlayacağız. Mahalle büyüklerimizi ziyaret ederek görüşlerini alacağız. Sosyal sorumluluk ve sosyal faaliyetlere mahallimiz adına katkı vereceğiz. Sokaklarımızı paylaştığımız canlılar için kurumlarla işbirliği içinde olacağız. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız.

SARIMAN KİMDİR

Oğuzhan Sarıman 1987 İzmit doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası olan Sarıman, son 15 yıldır Ömerağa Mahallesi’nde yaşıyor. Sarıman, çocukluğundan bu yana esnaflık yapıyor.

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