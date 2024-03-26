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Kredi çekmek hayal oldu 100 bin liranın geri ödemesini görenler kara kara düşünüyor

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Bankalar, özellikle ihtiyaç kredisinin faiz oranlarında son günlerde artışa gitti, öyle ki 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinin geri ödemesini gören vatandaşlar, bankanın kapısından giremez oldu. Peki 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksidi ne kadar?

Kredi çekmek hayal oldu 100 bin liranın geri ödemesini görenler kara kara düşünüyor mask
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Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz oranlarındaki artışın sinyalini vermişti. Bankalar, özellikle ihtiyaç kredisinin faiz oranlarında son günlerde ciddi oranda artışa gitti.

Kredi çekerek ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise yüksek faizler nedeniyle banka kapısından içeri giremiyor. Çünkü artan faiz oranları kredi çekmek isteyenleri zor durumda bırakıyor. Son artışla beraber 100 bin liralık bir kredinin geri ödemesi 50 bin liradan fazla.

2023 yılında 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, bankaya ortalama 121 bin lira olarak geri ödeme yapıyordu. 2024 yılıyla birlikte faiz oranları arttı. Faizlerdeki yukarı yönlü gidişat kredi çeken vatandaşların ödediği faizi de artırdı.

"100 BİN LİRA KREDİ ÇEKMEK İSTEYEN BİR KİŞİ, YAKLAŞIK YÜZDE 4 ORANINDA FAİZLE KARŞILAŞIYOR"

En uygun bankadan 100 bin kredi çekmek isteyen bir kişi, 12 ay yani 1 yıl için yüzde 3,99 faiz oranıyla karşı karşıya kalıyor. Çekilen kredinin toplam faizi 36 bin 822 lira olurken aylık ödemesi 11 bin 401 olarak belirleniyor. Toplam maliyeti 137 bin lirayı aşan kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 85 oluyor.

Faizi en yüksek bankadan 100 bin lira kredi çekmek isteyen bir kişi ise yüzde 6 oranında bir faizle karşılaşıyor. Toplam faiz 57 bin 587 olarak açıklanırken 1 yıl için aylık geri ödemesi 13 bin 132 lira olarak hesaplanıyor. Çekilen kredinin toplam geri ödemesi ise 158 bin TL’yi aşıyor. Yani yıllık maliyet oranı yüzde 149 oluyor.

Kaynak: mynet

26 Mar 2024 - 01:03 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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