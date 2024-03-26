Survivor’da korkunç kaza Nagihan ölümden döndü

Nagihan ve Yunus Emre, Turk and Caicos Adaları’nda kaza atlattı. Nagihan "Ölümden döndüm" diyerek tepki gösterdi. Survivor yarışmasının son bölümlerinde, izleyicileri derinden etkileyen bir kaza yaşandı. Ödül oyunu sırasında, jetski kullanılan bir etapta Yunus Emre ve Nagihan arasında korkunç bir çarpışma meydana geldi. Kazada Jetski ikiye bölündü ve olayın şokuyla birlikte diğer yarışmacılar ve program ekibi hemen müdahale etti. Nagihan, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde ifade etti: "Çok korktum. Ölebilirdim. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. O anlarda kızımı düşündüm."

Kaynak: Haber Merkezi