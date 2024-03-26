Survivor’da korkunç kaza Nagihan ölümden döndü

Nagihan ve Yunus Emre, Turk and Caicos Adaları’nda kaza atlattı. Nagihan "Ölümden döndüm" diyerek tepki gösterdi. Survivor yarışmasının son bölümlerinde, izleyicileri derinden etkileyen bir kaza yaşandı. Ödül oyunu sırasında, jetski kullanılan bir etapta Yunus Emre ve Nagihan arasında korkunç bir çarpışma meydana geldi. Kazada Jetski ikiye bölündü ve olayın şokuyla birlikte diğer yarışmacılar ve program ekibi hemen müdahale etti. Nagihan, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde ifade etti: "Çok korktum. Ölebilirdim. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. O anlarda kızımı düşündüm."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.