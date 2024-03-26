Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok iyi çalışılmış ekonomi programımızla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz

Tokat’ta AK Parti mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tokat’ta çıkacak sonuçla sadece Tokat’ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, tüm Türkiye’ye ve dünyaya önemli bir mesaj vereceksiniz.” dedi.

“HEMŞEHRİLERİNİZİ ARAMANIZI RİCA EDİYORUM”

İstanbul’da yaşayan Tokatlı sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyleyse İstanbul’daki tüm hemşehrilerinizi aramanızı rica ediyorum. Aynı şekilde Ankara’daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Bunlar çok önemli.” diye konuştu.

“MESELE ERDOĞAN DEĞİL, TÜRKİYE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin ilkeli ve adil duruşuyla artan gücünü hazmedemeyenler pusuda bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti değil… Mesele doğrudan Türkiye ve Türk milleti.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 30 yılının her günü ülkesine hizmetle geçmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır.” dedi.

Erdoğan, “3-5 belediye fazla almak uğruna DEM’le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil’den. Uygulama İstanbul, Ankara, Mersin’de ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.

31 Mart seçimlerinin, geçen yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlarında, enflasyonun 2024’ün ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını söyledi.

Erdoğan, “Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir.” dedi.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüttüysek, 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden, yüzde 50’ya varan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılmasından, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti, bugün itibariyle başvuruları da almayı başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında kalmayacak. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"ENFLASYON İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışan ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üzerine çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir.

Bizin en önemli referansımız ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir. Son 21 yılda Tokat’a 93 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık."

“DEPREMİN YÜKLEDİĞİ FATURAYA RAĞMEN BU ADIMLARI ATTIK”

Erdoğan konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey; ‘emeklinin maaşlarını artıralım.’ Yüzde 50’ye varan artışlar yaptık. Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Depremin ekonomimizin yüklediği faturaya rağmen bu adımları attık.

En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz dikenlerle ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi