TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt

UEFA ile FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
KAYYUM İDDİALARI GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada özellikle futbol dünyasından her gün yeni bir iddia milyonlarca insan tarafından ciddi şekilde konuşulurken, bu kez gündeme FIFA ve UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atacağı haberleri gündeme düştü.
FIFA'nın TFF'ye kayyum atayacağı yönündeki iddialar özellikle X platformunda gündem olurken, konuya resmi cevap geldi.
"KAYYUM ATANACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR..."
Sporx'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi, "UEFA ile FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddialar asılsız" dedi.
TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA ile sık sık görüştüklerini vurgularken, Türkiye açısından herhangi bir kötü iletişimin olmadığının altı çizildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.