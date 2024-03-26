Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ve Fed faiz kararı açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Bir önceki kapanışı 2 bin 243 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 245 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 668 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 673 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.245,40
Satış: 2.245,70
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.170,71
Satış: 2.171,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.592,65
Satış: 3.671,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.370,59
Satış: 14.641,99
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.162,84
Satış: 7.343,45
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.370,59
Satış: 14.641,99
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.047,95
Satış: 16.425,93
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.291,66
Satış: 1.713,13
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.194,44
Satış: 2.328,81
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.