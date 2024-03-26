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İsrail Refah'ta bir evi vurdu: 15 ölü

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 15 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Refah'ta bir evi vurdu: 15 ölü mask
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde Ebu Nukira ailesinin evini bombaladı.

Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: AA

26 Mar 2024 - 09:01 - Dünya --- Okunma

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