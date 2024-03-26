İsrail Refah'ta bir evi vurdu: 15 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde Ebu Nukira ailesinin evini bombaladı.
Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.