Ege Denizi'nde art arda deprem

Son günlerde art arda meydana gelen depremler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye ve çevresinde gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler yaşanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. İşte, 26 Mart Pazartesi günü meydana gelen son dakika deprem listesi...

MUĞLA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; 26 Mart Salı günü saat 07:53'te Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

EGE DENİZİ AÇIKLARI ART ARDA SALLANDI

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Ege Denizi açıklarında art arda üç tane deprem meydana geldi. Son sarsıntı saat 07:02'de İzmir'in Menderes ilçesine 4.95 km uzaklıkta Ege Denizi Kuşadası Körfezinde 2.1 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.

Kaynak: Habertürk