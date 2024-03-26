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Yargıtay'da yeni başkan belli oluyor

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Yargıtay'da başkanlık seçimine bugün yapılacak 4'üncü tur oylama ile devam edilecek. Seçimde 3'üncü turda en çok oy alan 3 aday yarışacak.

Yargıtay'da yeni başkan belli oluyor mask
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Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün devam edecek. 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.

Bu sonuçla, seçim bugün yapılacak dördüncü tur oylamasına kaldı.

EN YÜKSEK OYU ALAN ADAYLAR YARIŞACAK

Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarışacak. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: NTV

# yeni, seçim, yargıtay

26 Mar 2024 - 09:13 - Türkiye --- Okunma

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