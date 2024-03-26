Brezilya'da heyelanın faturası ağırlaşıyor

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.
Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.