AVM'de beyzbol sopalı cinayet

Olay, bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Özlü isimli iki kişi arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü’yü darp etti.
Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Özlü ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Özlü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.