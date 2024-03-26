Aygün’den Vali Yavuz’a Ziyaret

Beş yıllık hizmet sürecinde ilçeye birbirinden önemli eser ve projeler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, nezaket ziyareti kapsamında kent protokolü ile bir araya geliyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinin gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, nazik kabulü ve ev sahipliği için Vali Yavuz’a teşekkür etti. Başkan Aygün’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz da yaptığı değerlendirmede “Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e bugüne kadar yaptığı hizmet ve yatırımlar nedeniyle çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN