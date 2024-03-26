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6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı

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İzmit Sepetçi Köyü’nde 2018 yılında Türkiye’nin ilk köy müzesi olarak açılan konak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından bu kez ‘Manav Kültür Evi’ adıyla yeniden açıldı.

6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı mask
6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı
6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı
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Beş yıllık görev süresi boyunca AK Parti döneminde yapılan hizmetleri yeni gibi yeniden hizmete açmakla eleştirilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçime beş gün kala yaptığı yeni bir açılışla yine eleştirilerin hedefi oldu. Hürriyet bu kez, 2018 yılında Türkiye’nin ilk köy müzesi olarak açılan konağın adını değiştirdi, ‘Manav Kültür Evi’ adıyla önünde kurdele kesti.

6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı

MÜZE GİTTİ, KÖY EVİ GELDİ

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim haftasına girilirken harekete geçti. Beyannamesini açıklamadı diye eleştirilen Hürriyet, hafta sonunda yeni dönemde neler yapacağını bir toplantıyla anlattı. Uzun süren suskunluğunu son birkaç günde peş peşe yaptığı açılışlarla bozdu. Ancak Hürriyet’in önceki akşam yaptığı açılış, görev süresi boyunca en çok aldığı eleştirileri bir kez daha gündeme getirdi. AK Parti dönemi yapılan eserlerin adını değiştirip, yeni gibi açtığı için eleştirilen Hürriyet bu kez, Sepetçi Köyü’nde bulunan ve 2018 yılında Türkiye’nin ilk köy müzesi olarak hizmete giren binayı, “Manav Kültür Evi” adıyla yeniden açtı. Bu açılış eleştirileri de beraberinde getirdi. Hürriyet’in seçim haftasında İzmitlilerin yine kandırdığı iddia edildi, “Beş yıl böyle geçti” yorumları yapıldı.

6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı
6 yıl sonra müzenin adını değiştirip yeni gibi açtı

Kaynak: Haber Merkezi

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26 Mar 2024 - 09:23 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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