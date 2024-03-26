Trafiğin içerisinde bisikleti ters kullandı

Gebze Meydan isimli sosyal medya sayfasında yayınlanan görüntü ilgiyle izlenildi. Bir kişi bisikletin gidonuna ters oturup kullandı. Yoğun trafiğin içerisinde hareket eden kişi araçların arasında rahatça ilerledi. Bisiklet kullanırken bir yandan da sigara içen kişi, kendisine bakan kişileri el işaretleri yaparak iletişim kurmaya çalıştı. Bisiklete ters binen kişinin rahatlığı, trafikte ilerleyişi dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.