Vali Yavuz, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen program öncesi davetlileri selamlayan Vali Yavuz, İslam dünyasındaki akan kan ve gözyaşının bir an evvel son bulmasını Allah'tan temenni etti.

Yetimlerin en çok hassasiyetle üzerinde durdukları dezavantajlı gruplardan biri olduğunu aktaran Yavuz, "Bizler olabildiğince bu çalışmalara devam ediyor, yaptığımız hane ziyaretlerimizde özellikle yetim ve öksüz çocuklarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, Türkiye'nin herkesin sıkıntısına koştuğunu, milli gelirine göre en fazla hayır ihracatı yapan ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün dünya üzerindeki en zengin ülke değiliz ama gelirimize göre en fazla hayır ihracatı yapan, gözyaşı silen, sofrasında ekmek olan, aş olan, su olan milletiz. O yüzden Gazze'de, Filistin'de, dünyanın her bir tarafında varız çünkü biz hakikaten güzel milletiz hamdolsun."

Ezanın okunmasıyla katılımcılarla orucunu açan Vali Yavuz, yakından ilgilendiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum yetkilileri ve görevliler katıldı.​​​​​​​

Kaynak: AA