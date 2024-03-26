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Pazar alanına sundurma çalışması başladı

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Büyükşehir, Doğu Kışla Parkı mevkiinde yer alan ve haftanın iki günü kurulan pazar alanına sundurma yapımına başladı

Pazar alanına sundurma çalışması başladı mask
Pazar alanına sundurma çalışması başladı
Pazar alanına sundurma çalışması başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve perşembe günleri İzmit Doğu Kışla Parkı mevkiinde kurulan kapalı pazar alanında sundurma çalışmalarını başlattı. Pazarcıların yoğun isteği doğrultusunda pazar alanında balıkçıların bulunduğu güney ve batı cephesine sundurma yapılarak kapatılacak.

Pazar alanına sundurma çalışması başladı

100 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak çalışmalar başladı. Projenin 100 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeye göre 924 metrekarelik alan sundurma yapılarak kapatılacak.

Pazar alanına sundurma çalışması başladı

GÜVENLİK VE ÇEVRE ÇİTİ

Doğu Kışla Parkı’nın hemen yanında yer alan pazar alanında olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için Büyükşehir, Pazarcılar Odası’nın talebi doğrultusunda kontrol ve güvenliğin sağlanması için pazar alanını çitle çevirmişti. Araçlar için tek giriş çıkış oluşturulan pazar alanına perşembe ve cumartesi günlerinin dışında araçlar park etmeye devam ediyor. Aynı zamanda Büyükşehir Zabıtası da pazar alanında güvenlik noktası oluşturarak personel görevlendirmişti. Pazara alışverişe gelenlerin oturup dinlenebileceği bank ve kamelyalar da Büyükşehir tarafından konulmuştu.

BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ

Pazar alanında pazarcı esnafı ve aileleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizden bir sundurma talebiniz olmuştu, biz de yapacağımıza söz vermiştik. Arkadaşlarımız onun projelerini hazırladı, yapılmasının talimatını verdim. İnşallah yağmurdan ve güneşten sizi ve alışverişe gelenleri koruyacak daha iyi bir yapıyı buraya kuracağız” sözleriyle sundurmanın yapılacağını ifade etmişti.

 

Kaynak: BÜLTEN

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26 Mar 2024 - 10:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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