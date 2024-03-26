GTÜ öğrenci projelerine TÜBİTAK destek verecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 2. dönem çağrısında destek hakkı kazananların listesi yayınlandı. 2023 Yılı 2. Dönem çağrısında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'den TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuran 17 bölümden 104 öğrenci projesi, 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’na başvuran 7 bölümden 17 öğrenci projesi, toplamda 121 öğrenci projesi destek aldı.
TÜBİTAK 2209-A'da öğrencilerin fakülte ve bölüm dağılımları şöyle; Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik 15, Çevre Mühendisliği 11, Elektronik Mühendisliği 11, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 9,Kimya Mühendisliği 3, Bilgisayar Mühendisliği 3, Makine Mühendisliği 2, Endüstri Mühendisliği 2, İnşaat Mühendisliği 1 öğrenci projesi. Temel Bilimler Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik 25, Kimya 6, Fizik 3 öğrenci projesi. İşletme Fakültesi: İşletme 7 öğrenci projesi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Mühendisliği 2 öğrenci projesi. Mimarlık Fakültesi: Mimarlık 1, Şehir Bölge Planlama 1 öğrenci projesi. Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu: Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü 2 öğrenci projesi.
TÜBİTAK 2209-B'de öğrencilerin fakülte ve bölüm dağılımları şöyle; Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik 5, Makine Mühendisliği 4, Endüstri Mühendisliği 3, Elektronik Mühendisliği 2, Kimya Mühendisliği 1, Çevre Mühendisliği 1, öğrenci projesi. Temel Bilimler Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 öğrenci projesi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.