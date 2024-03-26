GTÜ öğrenci projelerine TÜBİTAK destek verecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 2. dönem çağrısında destek hakkı kazananların listesi yayınlandı. 2023 Yılı 2. Dönem çağrısında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'den TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuran 17 bölümden 104 öğrenci projesi, 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’na başvuran 7 bölümden 17 öğrenci projesi, toplamda 121 öğrenci projesi destek aldı.

TÜBİTAK 2209-A'da öğrencilerin fakülte ve bölüm dağılımları şöyle; Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik 15, Çevre Mühendisliği 11, Elektronik Mühendisliği 11, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 9,Kimya Mühendisliği 3, Bilgisayar Mühendisliği 3, Makine Mühendisliği 2, Endüstri Mühendisliği 2, İnşaat Mühendisliği 1 öğrenci projesi. Temel Bilimler Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik 25, Kimya 6, Fizik 3 öğrenci projesi. İşletme Fakültesi: İşletme 7 öğrenci projesi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Mühendisliği 2 öğrenci projesi. Mimarlık Fakültesi: Mimarlık 1, Şehir Bölge Planlama 1 öğrenci projesi. Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu: Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü 2 öğrenci projesi.

TÜBİTAK 2209-B'de öğrencilerin fakülte ve bölüm dağılımları şöyle; Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik 5, Makine Mühendisliği 4, Endüstri Mühendisliği 3, Elektronik Mühendisliği 2, Kimya Mühendisliği 1, Çevre Mühendisliği 1, öğrenci projesi. Temel Bilimler Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 öğrenci projesi.

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