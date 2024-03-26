Başkan Özlü: Biz Başiskele’de kocaman bir aileyiz

Başiskele Sahili'nde özel bir restoranda düzenlenen programa Kocaeli Vali Yardımcısı ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN YETİM ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Başiskele'de çocuklara her zaman ve her yerde büyük değer ve onlara destek veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, iftar programında da minik misafirleriyle de özel olarak ilgilendi. Masaları tek tek gezen Başkan Özlü, hemşehrileriyle tokalaşarak hoş geldiniz temennilerini iletti tebrik etti.

" RAMAZAN 15 BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Programda konuşan Başkan M. Yasin Özlü, “Her yıl Ramazan ayının 15’inci gününü "Dünya Yetimler Günü" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm ülkemizde bu gelenek uygulanıyor. Bizler de geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da ilçemizdeki yetim çocuklarımız ve aileleriyle iftar yapmanın, aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizinle aynı sofrada olmak sizlerin gülümsemelerine vesile olmak bizler için çok güzel bir duygu.” dedi.

“ALLAH BİZLERİ MAHÇUP ETMESİN”

Başkan Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Anneler, babalar, evlatlar. Birbirine en sevimli, en sevgili kavramlar, birbirine en sevgili insanlar. Ama burası dünya, zamansız yolculukların, ayrılıkların yurdu. Her birinin bir sebebi vardır; ama bütün ayrılıklar erkendir. Can yakıcıdır. Bu durumlarda; toplumun diğer fertleri, yalnız kalana annedir, babadır, evlattır. Başiskele’mizde biz bu duygular ile kocaman bir aileyiz. Allah, birbirine yaslanarak ayakta duran bizleri mahçup etmesin. Oruçlarımızı kabul etsin. Bize, birbirine aile olanların şuurunu versin.”

Kaynak: BÜLTEN