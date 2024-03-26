İzmitli Zehra’dan tepki

İzmit’te yaşayan Afro-Türk Zehra Özdemir, sosyal medyadan yaşadığı diyaloğu paylaştı. Yüz binin üzerinde takipçisi olan Zehra Özdemir, bir kadınla yaşadığı diyaloğu şöyle paylaştı: "Az önce bir tane teyze geldi bana bir yeri sordu. Ben de normal bir şekilde tarif ettim. Sonra durup “Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun” dedi. “Ben bu hastanede doğdum zaten” dedim. Sonra durdu böyle yaptı “Kaç senedir buradasın?” dedi. “26 senedir buradayım” dedim. “Ne kadar güzel öğrenmişsin Türkçe'yi" dedi. İnsanlarda bir algı problemi oluyor. Nasıl yani burada doğdu? Burada doğduysam Türkçe konuşmam gayet normal değil mi? Seka Devlet Hastanesi'nde doğdum. Anlayın, algılayın, sokun kafanıza"

“BENDEN GÜZEL TÜRKÇE KONUŞUYORSUN”

Sosyal medya kullanıcılara, Zehra Özdemir’e, “Bu kadar güzel Türk kızı görmedikleri için şaşırıyorlar. Maşallah Sana”, “Benden güzel Türkçe konuşuyorsun” diyerek destek oldu.

Kaynak: Haber Merkezi