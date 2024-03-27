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İZMİT DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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İZMİT DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

İZMİT DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İHALE TARİHİ:05.04.2024 SAAT:10:30                                                                                  İHALE YERİ: https://esatis.ogm.gov.tr/

 

Sıra No

Deposu

Cinsi ve Nev'i

Miktarı

Parti Adeti

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

Açıklama

Adet

Ster

M3

1

KERPE ARŞ.ORM

İbreli Dikili Ağaç

4177

 

3863,103

1

2875,00

333.193,00

Toplam

 4177

 

3863,103

1

333.193,00

 

 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) IHALELER Bölümünde İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak ihale başvuru formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3’üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı pesin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7- Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'i ile vergi, fon ve harçlar pesin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar pesin olarak alınacaktır. Satısın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (On iki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9- Müsadereli ürün satışları pesin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %45 vade faizi alınacaktır.

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %3,75 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %3,75 gecikme faizi pesin olarak alınacaktır.

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri, satış öncesi bilgi cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

 

BİLGİ İÇİN ADRES: Kadıköy Mahallesi Vezir Sok.No:4 İzmit/KOCAELİ

TEL: 0262 322 44 60   FAKS:0262 322 44 66                                               DEVLET ORMAN İŞLETMESİ                                                                                                                         İZMİT MÜDÜRLÜĞÜ                             

#ilangovtr

Basın No ILN02007100

27 Mar 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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