T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/552-Ceza Dava Dosyası

KARAR ÖZETİ

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/552 Esas - 2023/759 Karar sayılı ilamı ile sanık Mert TEZEL hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan "2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ve verilen hapis cezasının (1.) kez) Mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine" dair karar verilmiş, ancak sanık aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.03.2024