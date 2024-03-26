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26 Mar 2024 - 10:53- Ekonomi G:

Zamlı promosyon almak isteyen emekliler ne yapmalı?

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SSK'lısı, Bağkurlusu, memur emeklisi milyonlarca kişinin beklediği açıklama SGK'dan geldi. SGK, kamu bankalarının emekli promosyonlarına ilişkin olarak bilgi verdi. Peki emekli promosyonu almak için emeklilerin izleceği yollar neler?

Zamlı promosyon almak isteyen emekliler ne yapmalı? mask
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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi. Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesi zorunlu. İşte promosyon alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonları yeni ücretlere otomatik güncellenmiyor. Zamlı promosyon emeklilerin banka şubelerini gidip güncelleme başvurusu yapması gerekiyor.

ATV Haber'e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, sözleşme süresi dolmadan promosyon almak isteyen emekliler için "Cayma bedeli var bunun. 7 bin 500 lira almış, 1 yıldır da maaşını alıyor. Kalmış 2 yıl, bu emeklimiz 5 bin TL'yi iade edip 12 bin TL alacak" dedi.

"BEYAN OLMADAN YAPILAMIYOR"

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalar bu işlemi beyan almadan yapamıyor, çünkü bir cayma bedeli var. Bazı yaşlılarımız banka şubesine gidemeyebiliyorlar, belki telefon bankacılığı ile bu iş yapılabilir."

Banka ve şube değişlikleri E-devlet üzerinden yapılabiliyorken Erdem, "Sözleşme süresi bitmeden banka şubesini değiştiremezsiniz. Süreniz bitti veya sıfırdan yapıyorsanız e-Devlet'ten işlemi gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.

ADIM ADIM E-DEVLET'TE İZLENECEK YOLLAR

Erdem e-Devlet'te izlenecek yolları da şöyle anlattı:

"E-Devlet'ten banka tercihi bölümü var. Oradan istediğin bankanın istediğin şubesini seçiyorsun. Bu işlemi maaş almadan mutlaka 10 gün önce yapmak lazım"

Kaynak: ATV Haber

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26 Mar 2024 - 10:53 - Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Siz.biz - Ptt den maaş alanlar ne olacak e devletten tercih istiyorsun sadece şube değiştirebilir diyor ptt bu nasıl çözülecek

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Mart 11:23
01

Ford Thames - Emekli iyi maaş almak istiyorsa Bence 2028 seçimlerini beklemeli .

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 26 Mart 11:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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