Zamlı promosyon almak isteyen emekliler ne yapmalı?

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi. Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesi zorunlu. İşte promosyon alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonları yeni ücretlere otomatik güncellenmiyor. Zamlı promosyon emeklilerin banka şubelerini gidip güncelleme başvurusu yapması gerekiyor.

ATV Haber'e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, sözleşme süresi dolmadan promosyon almak isteyen emekliler için "Cayma bedeli var bunun. 7 bin 500 lira almış, 1 yıldır da maaşını alıyor. Kalmış 2 yıl, bu emeklimiz 5 bin TL'yi iade edip 12 bin TL alacak" dedi.

"BEYAN OLMADAN YAPILAMIYOR"

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalar bu işlemi beyan almadan yapamıyor, çünkü bir cayma bedeli var. Bazı yaşlılarımız banka şubesine gidemeyebiliyorlar, belki telefon bankacılığı ile bu iş yapılabilir."

Banka ve şube değişlikleri E-devlet üzerinden yapılabiliyorken Erdem, "Sözleşme süresi bitmeden banka şubesini değiştiremezsiniz. Süreniz bitti veya sıfırdan yapıyorsanız e-Devlet'ten işlemi gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.

ADIM ADIM E-DEVLET'TE İZLENECEK YOLLAR

Erdem e-Devlet'te izlenecek yolları da şöyle anlattı:

"E-Devlet'ten banka tercihi bölümü var. Oradan istediğin bankanın istediğin şubesini seçiyorsun. Bu işlemi maaş almadan mutlaka 10 gün önce yapmak lazım"

Kaynak: ATV Haber