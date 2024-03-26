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26 Mar 2024 - 11:04- Spor G:

Göztepe maçı kadınlara ve öğrencilere ücretsiz

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Kentimizin temsilcisi Kocaelispor'un Göztepe ile karşı karşıya geleceği maç kadınlara ve öğrencilere ücretsiz olacak.

Göztepe maçı kadınlara ve öğrencilere ücretsiz mask
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Kocaelispor yönetim kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Göztepe maçına kadın ve öğrencilerin ücretsiz alınmasını kararlaştırdı. Başkan vekili Recep Durul konuyla ilgili olarak, “Kale arkası tribününü kadın ve öğrencilere açacağız. Kadın ve öğrenci taraftarlarımız kulüp lokaline başvurduklarında ücretsiz olarak Passolig kartlarına bilet yüklemesi yapılacak” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# başkan, kocaelispor, kadın
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26 Mar 2024 - 11:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

12. Adam - Blok cezası alan bosyere binlerce taraftar ne olucak bilen varmı

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 26 Mart 11:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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