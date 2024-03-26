Göztepe maçı kadınlara ve öğrencilere ücretsiz

Kocaelispor yönetim kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Göztepe maçına kadın ve öğrencilerin ücretsiz alınmasını kararlaştırdı. Başkan vekili Recep Durul konuyla ilgili olarak, “Kale arkası tribününü kadın ve öğrencilere açacağız. Kadın ve öğrenci taraftarlarımız kulüp lokaline başvurduklarında ücretsiz olarak Passolig kartlarına bilet yüklemesi yapılacak” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ