Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması için can suyu projelerle çiftçilerin yanında oluyor. Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan mazottan gübreye, tohumdan meyve fidanına çok sayıda tarımsal destekle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

SERACILIK YAYGINLAŞTIRILIYOR

Bu doğrultuda, Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor. Projeyle Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

MODERN SERACILIĞA GEÇİŞ

Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Proje ile üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI

Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan ve bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Seralar ayrıca, geniş alanda üretim yapmaya da imkan sağlıyor.

VERİMİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Modern sera naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli modern sera desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle

5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek. Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek. Modern Sera Yapımı ve Sera Naylonu Destekleme Projeleri doğrultusunda daha önce 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli 130 modern sera kurularak teslim edildi. Ayrıca 1221 üreticiye, yüzde 50 hibeli veya afet nedeniyle tamamı hibe 1893 top sera naylonu desteği verildi.