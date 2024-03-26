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26 Mar 2024 - 11:13- Gündem G:

Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği

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Büyükşehir, kaliteli mahsul ve yüksek verim elde edilmesi amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera desteği veriyor. Başvuru için son tarih ise 5 Nisan Cuma.

Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği mask
Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği
Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği
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ÇKS BELGELERİYLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi” ile üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmelerini ve gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle 5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği

4 AYRI ÖZELLİĞE SAHİP

Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek. Sıfırdan kurulup çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’deki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Proje ile üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak.

Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği

İLAÇLAMA SAYISINI AZALTIYOR

Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan ve bükme demirden yapılmış seraların yerine modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu demonte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Modern sera naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını da azaltıyor.

Yüzde 50 hibeyle modern sera desteği

Kaynak: Haber Merkezi

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26 Mar 2024 - 11:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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