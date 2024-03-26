İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi

BELEDİYENİN 750 BİN LİRA AİDAT BORCU VAR
Belsa Plaza içerisinde yer alan İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidatlarını ödemediği, Belsa Plaza Yönetiminin de bu gelişme sonrasında belediyenin kullandığı bloğun doğalgazını kesme kararı aldığı öğrenildi. İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidat borcunun 750 bin lira olduğu ve Belsa yönetiminin kendilerinden parayı talep etmelerine karşı belediyenin borcu ödemeye yanaşmadığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine doğalgaz kesildi. Geçtiğimiz aylarda da aynı durum yaşanmış belediye çalışanları soğuk havalarda yaklaşık 15 gün doğalgazsız kalmıştı.
BELEDİYE DOĞALGAZINI BUGÜN KESECEĞİZ
Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun, konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi, Şubat- Mart ayı aidatlarını ödemedi. Bu iki aylık birikmiş borç yaklaşık 750 bin lira. Bu sebeple belediyenin doğalgazını kesmek zorunda kalacağız. Kendileri 20 gündür sürekli bir bahane ile bizi oyalıyorlar. Geçtiğimiz dönemde düzenli olarak ödeyeceklerini beyan etmişlerdi fakat öyle olmadı. Borcun ödenmemesi sebebiyle bugün belediye kısmının doğalgazını keseceğiz.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Terlik Kafası - Ekrem abinden istesen verir,,, bi masada size tahsis etsin,, ne var ki,,,
Rezillik - Geldiği günden beri belediye personelini ezdi hor gördü degersizlestirdi artık en son personeli soğukta çalışmaya mahkum etti rezilliğin son şekli ama bir rezillik daha varki oda hiçbir değer vermediği sürekli mobing yaptığı personeli kendi seçim çalışması için gorevlendirmesi buna mecbur etmesi. Her birimden alakalı alakasız her personeli iftar programında yemek dağıtması için çağırması üstelik bunu işten çıkartma yada yer değişikliği tehdidiyle yapıyorlar.hic bir çalışan partiye çalışmaz seçim için çalışmaz ama hainefendi tehditle bunu personele yaptırıyor.Her fırsatta mobing yapupi ezdiği değer vermediğin personele tehditle işi olmadığı halde kendi şovun için yemek dagittiriyosun buda rezilliğin başka boyutu
Vatandaş - CHP kaplan ile yakaladığı fırsatı iyi kullanamadı...İzmit gizmetten uzak 5 yıl geçirdi
Parasızlar - Fatma ve ekibi şakamısınız siz ya aidatını odeyemediginiz insanları soğuğa mahkum ettiğiniz Belsa nin önünde tüm izmite iftar programı yapıyorsunuz soğukta bıraktığınız insanların parasıyla her akşam mahalle iftarı yaptınız yetmedi bide tüm izmite Belsa önünde iftar veriyorsunuz paranız bolsa hepsini yapın bisey diyen yok ama sırf seçim için gösteriş için parayı dağıtıp asıl borçlarınızı ödemiyor belediyeyi hergecen daha büyük bir borç batağına batiriyorsaniz hakkımız size haram olsunnnn Fatma ve iş bilmez ekibi
İzmitli - Daha ne kadar rezil rüsva olabilirsiniz acaba izmit belediyesi bu kadar mı düştü bu kadar mı aciz oldu ? Başkan, başkan yardımcıları yollarda gezmeye utanmıyormusunuz siz....
Dertli - Kimsede sormuyor belsa plaza yönetimi tarafından toplanan bu aiadatlar nereye gidiyor. Belsa plaza da yüzlerce işyeri var. Hepsinden toplanan paralar aylık milyonlarca
Canan - Ekrem kule paralardan gönder sin biraz
Vatandaş - KAMU KURUMLARINDA İSRAF COK FAZLA
KAMU KURUMDA DĞAL DAZ ÜCRETLİ OLKMASI VE ÇALIŞANLARIN MAAŞINDAN KESİMESİ LAZIM
YAZIN BUZHANE
KISIN HAMAM GİBİ KAMU KURUMLARI
benim zavallı işçim köylüm yazın sıcak kışın soğukta calışasın
Yok - Kamuda çalışan insan ve diğerleri, sınıflandırma bu
Körfezli - İzmit izmit olalı böyle rezillik yaşamadı bir önerim var İzmir belediyesi önüne gidelim yardım toplayalım gelen geçen çok oluyor iyi para toplarız perşembe ve cumartesi pazarı önüne stand açarız ne yapalım bizim belediye başa gelen çekilir İZMİT BELEDİYEMİZİ YALNIZMI BIRAKAYACAĞIZ İZMİTİN ÇOÇUĞU OLARAK BEN VARIM
Tak Tak Kapı Çalıyor - Çok güzel hala daha Fatma abla diyorlar, tamam kardeşim bende AK Partiliyim bir başarısı olsun eyvallah yaptığı bir şey varsa da eyvallah.
Esnafa olan borcu bir yere, haydi hizmeti de geç belediyeye bundan günler öncesi haciz memurlarını takıyorsan ve günler sonrada doğalgazı kesmeleri için ekipler geliyorsa gitme vaktin gelmiştir.
Recep - gülümseyin.batıyorsunuz
Vatandaş - Nasıl başardınız bunu yaaa nasilll
Zerda - Doğrumu yaa
Maşallah maşallah
Nerde paracıklar.
Mahallelerde iftar veriyo diye mesaj atıyo belediye millete. Gidin verdikleri yemeklere Allah aşkına bakın. Kendileri evlerinde yermi o yemekleri.
İZMİT'Lİ - HAVALAR SOĞUYACAK KESMEYİN DE DÖVİZ KULELERİNDEN BİR ÇANTA DA BİZİM BELEDİYEYE GÖNDERSİN EKREM. BAŞKANIMIZI ZOR GÜNDE YANLIZ BIRAKMASIN.NE GÜNLERE KALDIK.BELEDİYELER KİMLERİN ELİNDE NE HALLERE DÜŞTÜ.
Hamza - Hala mı gülümse İzmit,Aidat odeyemez hale getirdiler belediyeyi,maaslarida odeyemeyecekler onumuzdeki aylarda ,esnafa olan borçları zaten hacizlik ,sgk borclari hacizlik ,hala algi hala sosyal medya belediyeciliği .İdeolojik yaklasmayin İzmit belediyesinin hali ortada
Sak Lar - GÜLÜMSE İZMİT
Umur - GİT ZİRAAT BANKASINA PARAYI ÇEK DOĞALGAZI ÖDE SONRA BANKAYA ÖDEME YAPMA.
Belsalı - dayan İzmit az kaldı fatma gidecek İzmit'in yüzü gülecek...
Kardeş - Apla bir bu eksikti,bunu da yaşattın ya bu partiye,sana helal olsun...!
Siz.biz - Herşey güzel oluyor izmit gülümse izmitt.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.