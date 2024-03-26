İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi

BELEDİYENİN 750 BİN LİRA AİDAT BORCU VAR

Belsa Plaza içerisinde yer alan İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidatlarını ödemediği, Belsa Plaza Yönetiminin de bu gelişme sonrasında belediyenin kullandığı bloğun doğalgazını kesme kararı aldığı öğrenildi. İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidat borcunun 750 bin lira olduğu ve Belsa yönetiminin kendilerinden parayı talep etmelerine karşı belediyenin borcu ödemeye yanaşmadığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine doğalgaz kesildi. Geçtiğimiz aylarda da aynı durum yaşanmış belediye çalışanları soğuk havalarda yaklaşık 15 gün doğalgazsız kalmıştı.

BELEDİYE DOĞALGAZINI BUGÜN KESECEĞİZ

Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun, konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi, Şubat- Mart ayı aidatlarını ödemedi. Bu iki aylık birikmiş borç yaklaşık 750 bin lira. Bu sebeple belediyenin doğalgazını kesmek zorunda kalacağız. Kendileri 20 gündür sürekli bir bahane ile bizi oyalıyorlar. Geçtiğimiz dönemde düzenli olarak ödeyeceklerini beyan etmişlerdi fakat öyle olmadı. Borcun ödenmemesi sebebiyle bugün belediye kısmının doğalgazını keseceğiz.” dedi.