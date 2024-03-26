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26 Mar 2024 - 11:04- Gündem G:

İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi

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Belsa Plaza içerisinde yer alan İzmit Belediyesi’nin aidatlarını iki aydır ödememesi sebebiyle doğalgazı kesildi. Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun, “İzmit Belediyesi şubat ve mart ayı aidatı olan 750 bin lira borcunu ödemedi” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi mask
İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi
İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi
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BELEDİYENİN 750 BİN LİRA AİDAT BORCU VAR
Belsa Plaza içerisinde yer alan İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidatlarını ödemediği, Belsa Plaza Yönetiminin de bu gelişme sonrasında belediyenin kullandığı bloğun doğalgazını kesme kararı aldığı öğrenildi. İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidat borcunun 750 bin lira olduğu ve Belsa yönetiminin kendilerinden parayı talep etmelerine karşı belediyenin borcu ödemeye yanaşmadığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine doğalgaz kesildi. Geçtiğimiz aylarda da aynı durum yaşanmış belediye çalışanları soğuk havalarda yaklaşık 15 gün doğalgazsız kalmıştı.

İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi

BELEDİYE DOĞALGAZINI BUGÜN KESECEĞİZ
Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun, konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi, Şubat- Mart ayı aidatlarını ödemedi. Bu iki aylık birikmiş borç yaklaşık 750 bin lira. Bu sebeple belediyenin doğalgazını kesmek zorunda kalacağız. Kendileri 20 gündür sürekli bir bahane ile bizi oyalıyorlar. Geçtiğimiz dönemde düzenli olarak ödeyeceklerini beyan etmişlerdi fakat öyle olmadı. Borcun ödenmemesi sebebiyle bugün belediye kısmının doğalgazını keseceğiz.” dedi.

İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesildi... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi

# İzmit, VAR

26 Mar 2024 - 11:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(21)
21

Terlik Kafası - Ekrem abinden istesen verir,,, bi masada size tahsis etsin,, ne var ki,,,

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 26 Mart 15:02
20

Rezillik - Geldiği günden beri belediye personelini ezdi hor gördü degersizlestirdi artık en son personeli soğukta çalışmaya mahkum etti rezilliğin son şekli ama bir rezillik daha varki oda hiçbir değer vermediği sürekli mobing yaptığı personeli kendi seçim çalışması için gorevlendirmesi buna mecbur etmesi. Her birimden alakalı alakasız her personeli iftar programında yemek dağıtması için çağırması üstelik bunu işten çıkartma yada yer değişikliği tehdidiyle yapıyorlar.hic bir çalışan partiye çalışmaz seçim için çalışmaz ama hainefendi tehditle bunu personele yaptırıyor.Her fırsatta mobing yapupi ezdiği değer vermediğin personele tehditle işi olmadığı halde kendi şovun için yemek dagittiriyosun buda rezilliğin başka boyutu

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 26 Mart 15:02
18

Vatandaş - CHP kaplan ile yakaladığı fırsatı iyi kullanamadı...İzmit gizmetten uzak 5 yıl geçirdi

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 26 Mart 14:57
17

Parasızlar - Fatma ve ekibi şakamısınız siz ya aidatını odeyemediginiz insanları soğuğa mahkum ettiğiniz Belsa nin önünde tüm izmite iftar programı yapıyorsunuz soğukta bıraktığınız insanların parasıyla her akşam mahalle iftarı yaptınız yetmedi bide tüm izmite Belsa önünde iftar veriyorsunuz paranız bolsa hepsini yapın bisey diyen yok ama sırf seçim için gösteriş için parayı dağıtıp asıl borçlarınızı ödemiyor belediyeyi hergecen daha büyük bir borç batağına batiriyorsaniz hakkımız size haram olsunnnn Fatma ve iş bilmez ekibi

Yanıtla . 14Beğen . 7Beğenme 26 Mart 14:17
16

İzmitli - Daha ne kadar rezil rüsva olabilirsiniz acaba izmit belediyesi bu kadar mı düştü bu kadar mı aciz oldu ? Başkan, başkan yardımcıları yollarda gezmeye utanmıyormusunuz siz....

Yanıtla . 12Beğen . 7Beğenme 26 Mart 14:12
15

Dertli - Kimsede sormuyor belsa plaza yönetimi tarafından toplanan bu aiadatlar nereye gidiyor. Belsa plaza da yüzlerce işyeri var. Hepsinden toplanan paralar aylık milyonlarca

Yanıtla . 7Beğen . 6Beğenme 26 Mart 14:01
13

Vatandaş - KAMU KURUMLARINDA İSRAF COK FAZLA

KAMU KURUMDA DĞAL DAZ ÜCRETLİ OLKMASI VE ÇALIŞANLARIN MAAŞINDAN KESİMESİ LAZIM

YAZIN BUZHANE

KISIN HAMAM GİBİ KAMU KURUMLARI

benim zavallı işçim köylüm yazın sıcak kışın soğukta calışasın

Yanıtla . 11Beğen . 5Beğenme 26 Mart 13:32
19

Yok - @Vatandaş 13 nolu yoruma cevabı: Kamuda çalışan insan ve diğerleri, sınıflandırma bu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 14:59
12

Körfezli - İzmit izmit olalı böyle rezillik yaşamadı bir önerim var İzmir belediyesi önüne gidelim yardım toplayalım gelen geçen çok oluyor iyi para toplarız perşembe ve cumartesi pazarı önüne stand açarız ne yapalım bizim belediye başa gelen çekilir İZMİT BELEDİYEMİZİ YALNIZMI BIRAKAYACAĞIZ İZMİTİN ÇOÇUĞU OLARAK BEN VARIM

Yanıtla . 14Beğen . 15Beğenme 26 Mart 13:09
11

Tak Tak Kapı Çalıyor - Çok güzel hala daha Fatma abla diyorlar, tamam kardeşim bende AK Partiliyim bir başarısı olsun eyvallah yaptığı bir şey varsa da eyvallah.

Esnafa olan borcu bir yere, haydi hizmeti de geç belediyeye bundan günler öncesi haciz memurlarını takıyorsan ve günler sonrada doğalgazı kesmeleri için ekipler geliyorsa gitme vaktin gelmiştir.

Yanıtla . 13Beğen . 11Beğenme 26 Mart 12:53
08

Zerda - Doğrumu yaa

Maşallah maşallah

Nerde paracıklar.

Mahallelerde iftar veriyo diye mesaj atıyo belediye millete. Gidin verdikleri yemeklere Allah aşkına bakın. Kendileri evlerinde yermi o yemekleri.

Yanıtla . 13Beğen . 8Beğenme 26 Mart 12:47
07

İZMİT'Lİ - HAVALAR SOĞUYACAK KESMEYİN DE DÖVİZ KULELERİNDEN BİR ÇANTA DA BİZİM BELEDİYEYE GÖNDERSİN EKREM. BAŞKANIMIZI ZOR GÜNDE YANLIZ BIRAKMASIN.NE GÜNLERE KALDIK.BELEDİYELER KİMLERİN ELİNDE NE HALLERE DÜŞTÜ.

Yanıtla . 12Beğen . 12Beğenme 26 Mart 12:44
06

Hamza - Hala mı gülümse İzmit,Aidat odeyemez hale getirdiler belediyeyi,maaslarida odeyemeyecekler onumuzdeki aylarda ,esnafa olan borçları zaten hacizlik ,sgk borclari hacizlik ,hala algi hala sosyal medya belediyeciliği .İdeolojik yaklasmayin İzmit belediyesinin hali ortada

Yanıtla . 12Beğen . 7Beğenme 26 Mart 12:39
04

Umur - GİT ZİRAAT BANKASINA PARAYI ÇEK DOĞALGAZI ÖDE SONRA BANKAYA ÖDEME YAPMA.

Yanıtla . 12Beğen . 7Beğenme 26 Mart 12:31
03

Belsalı - dayan İzmit az kaldı fatma gidecek İzmit'in yüzü gülecek...

Yanıtla . 12Beğen . 9Beğenme 26 Mart 12:27
02

Kardeş - Apla bir bu eksikti,bunu da yaşattın ya bu partiye,sana helal olsun...!

Yanıtla . 23Beğen . 16Beğenme 26 Mart 11:47
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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