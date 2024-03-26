İzmit Belediyesi’nin doğalgazı kesiliyor... 750 bin liralık aidat borcunu ödemedi

BELEDİYENİN 750 BİN LİRA AİDAT BORCU VAR
Belsa Plaza içerisinde yer alan İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidatlarını ödemediği, Belsa Plaza Yönetiminin de bu gelişme sonrasında belediyenin kullandığı bloğun doğalgazını kesme kararı aldığı öğrenildi. İzmit Belediyesi’nin şubat ve mart ayı aidat borcunun 750 bin lira olduğu ve Belsa yönetiminin kendilerinden parayı talep etmelerine karşı belediyenin borcu ödemeye yanaşmadığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz aylarda da aynı durum yaşanmış belediye çalışanları soğuk havalarda yaklaşık 15 gün doğalgazsız kalmıştı.
BELEDİYE DOĞALGAZINI BUGÜN KESECEĞİZ
Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun, konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi, Şubat- Mart ayı aidatlarını ödemedi. Bu iki aylık birikmiş borç yaklaşık 750 bin lira. Bu sebeple belediyenin doğalgazını kesmek zorunda kalacağız. Kendileri 20 gündür sürekli bir bahane ile bizi oyalıyorlar. Geçtiğimiz dönemde düzenli olarak ödeyeceklerini beyan etmişlerdi fakat öyle olmadı. Borcun ödenmemesi sebebiyle bugün belediye kısmının doğalgazını keseceğiz.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kardeş - Apla bir bu eksikti,bunu da yaşattın ya bu partiye,sana helal olsun...!
Siz.biz - Herşey güzel oluyor izmit gülümse izmitt.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.