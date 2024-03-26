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Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”

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AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kollarımız tarafından tertiplenen "Gençlik Aşkıyla Dilovası" programına konuk olan AK Parti Dilovası Belediye Başkan dayı Ramazan Ömeroğlu, “Hepimizin ortak hedefi, hayali daha yaşanabilir ve daha modern bir Dilovası. Genç kardeşlerim size söz veriyorum. Bunu hep birlikte başaracağız.” dedi.

Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız” mask
Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”
Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”
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AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kollarımız tarafından tertiplenen "Gençlik Aşkıyla Dilovası" programına Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi H. İbrahim Arslan, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile Meclis Üyesi Adayları katıldı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği “Gençlik Aşkıyla Dilovası” programına katılan Yaman ve Ömeroğlu’nun yüzleri gülerken, Yaman ve Ömeroğlu programda gençlerin sorularını yanıtladı.

Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”

GENÇLERİMİZDEN GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM

Program öncesi gençlere seslenen Ömeroğlu “Hepimizin ortak hedefi ve hayali daha yaşanabilir ve daha modern bir Dilovası. Genç kardeşlerim size söz veriyorum. Bunu sizlerle, o eşsiz samimiyetinizle hep birlikte başaracağız. Dilovası’nın yarınlarının daha güzel olabilmesi ve gençlerimize daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunun için gençlerimize güveniyorum ve siz gençlerden güçlü bir destek bekliyorum.”dedi.

Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”

GELECEK SİZİN

“Gençler bizim geleceğimiz, onları çok önemsiyoruz, seviyoruz.” diyerek açıklamalarda bulunan Vekil Yaman ise yaptığı konuşmasında “31 Mart’ta gençlerimiz sandıklara sonuna kadar sahip çıkacaklar. Sandıklar gençlerin geleceğidir. Şuan sizler Dilovası Belediye Başkanını seçerken Kocaeli’nin geleceğini ve Türkiye’nin geleceğini de aslında belirleyeceksiniz. Bu nedenle geleceğimizi dizayn etmek için her birinize önemli bir görev düşüyor. Yaşadığımız kentin geleceği için, Kocaelimiz için ve Ülkemiz için gençlerimizin bu seçimde de her zaman ki gibi AK Parti’nin yanında yer alarak destekleyeceklerine inanıyorum. Çünkü gelecek sizin olacak. Ayrıca çevrenizde ki tüm genç kardeşlerimizin de sandığa giderek geleceğine sahip çıkmasını isteyin.” dedi.

Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde geçen programda gençler sorularını aktarırken vekil Yaman ve Belediye Başkan adayı Ömeroğlu geçlerin sorularını yanıtladılar. Program sonun da ise hep birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler.

Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”
Ömeroğlu: “Gençlerle birlikte başaracağız”

Kaynak: Bülten

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26 Mar 2024 - 11:18 Kocaeli/ Dilovasi- Siyaset --- Okunma

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