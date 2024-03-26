Recep Durul U19’daki o futbolcu için, “Türkiye’nin Messi’si” dedi

Kocaelispor başkan vekili Recep Durul dün akşam TV 41’deki programda alt yapıyla ilgili düşüncelerini dile getirirken, “Tam bir fabrika, üretim tesisi gibi. Rafet Kırgız sağ olsun ekibiyle birlikte çok güzel çalışmalar yapıyor. U19’un Sarıyer maçını izledim. Müthiş oynadılar. 3-4 tane yetenek var. Hele bir var ki, 11 numara Bünyamin Dalkılıç Türkiye’nin Messi’si gibi. A takımın yardımcı antrenörleri de maçı izledi. Bu kadrodan 6-7 ismi A takıma alacağız. Alt yapı çok önemli. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Artık gururla alt yapıdan gelecek futbolcuları bekliyoruz” dedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erdem - Onları oynatacak hoca da almanız lazım
Reco - İnşallah dediklerinizi yaparsınız artık son 5 yılda alt yapıdan a takıma kazandırılan oyuncu sayısı 0 bunda başta kariyerli dediğimiz teknik adamlar olmak üzere yönetim başarısız olmuştur.Biz maç 3.0 önde iken kendi sahamızda 6 stoperle ve 35 yaş üzeri topçularla maç bitirdiğimiz günleri gördük inşallah gençler kulübü borç batağı dan kurtarır.
Ozııı - 1 tane bile altyapıdan oyuncu yok alsanızda oynatmıyorsun 1 tanesini bile oynatmıyorken 6 7 genç alıp ne yapacaksınız.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.