Recep Durul U19’daki o futbolcu için, “Türkiye’nin Messi’si” dedi

Kocaelispor başkan vekili Recep Durul dün akşam TV 41’deki programda alt yapıyla ilgili düşüncelerini dile getirirken, “Tam bir fabrika, üretim tesisi gibi. Rafet Kırgız sağ olsun ekibiyle birlikte çok güzel çalışmalar yapıyor. U19’un Sarıyer maçını izledim. Müthiş oynadılar. 3-4 tane yetenek var. Hele bir var ki, 11 numara Bünyamin Dalkılıç Türkiye’nin Messi’si gibi. A takımın yardımcı antrenörleri de maçı izledi. Bu kadrodan 6-7 ismi A takıma alacağız. Alt yapı çok önemli. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Artık gururla alt yapıdan gelecek futbolcuları bekliyoruz” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ