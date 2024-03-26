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26 Mar 2024 - 11:24- Ekonomi G:

Kredi faizleri uçuşa geçti! İşte yeni oranlar

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TCMB’nin faizi yüzde 50’ye çıkardı, bankalar da kredi faizlerini uçurdu. İhtiyaç kredilerindeki artış 40-200 baz puan arasına çıkarken, ticari kredilerde 700 baz puanlık artırım dikkat çekti.

Kredi faizleri uçuşa geçti! İşte yeni oranlar mask
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Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında yaptığı faiz artışı sonrası bankacılık sektörü de faizlere füze taktı. Geçen hafta bir faiz artışı yapan bankacılık sektörü yeni haftaya da tüm kredi kanallarında faiz artışıyla başladı.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında artış kredi faiz oranlarına anında yansıdı. Bankalar ihtiyaç kredi faizlerini 40-200 baz puan arasında yükseltti. Ticari krediler uçuşa geçti. Ticari kredi faizlerinde de 700 baz puanlık artırımlar gerçekleşti. İhtiyaç kredisinde aylık yüzde 6 seviyelerine çıkarken,ticari kredi faizinde ise yıllık yüzde 59-75 seviyeleri artık normal hale geldi. Merkez Bankası, ihtiyaç ve ticari kredilerde bankalara büyüme sınırı koymuştu. Yeni haftaya konut ve taşıt kredi faiz oranları da artışla başladı.

Bankalar sübvansiyonsuz tarımsal kredi faizlerini de dokundu. O dokunma artış olarak kayıtlara geçti. Kamu bankaları da boş durmadı. Yüzde 47 olan çiftçi kredi faiz oranı da yüzde 51’e çıkarırken, özel bankalarda ise yüzde 60’a kadar dayandı.

BİR HAFTADA FAİZ ARTIŞI YÜZDE 13,5

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bazı bankalarda yüzde 52 seviyesinde olan ticari kredi faizi yeni haftaya yüzde 59 seviyesinden başladı. Bu 7 puanlık artış neredeyse bir haftada ticari kredi faizinin yüzde 13,5 artışa uğradığını gösteriyor. Bazı bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre ise ticari kredi faizinde yüzde 75’e kadar çıkan oranlar göze çarpıyor.

Kaynak: Ekonomim

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26 Mar 2024 - 11:24 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

5441 - Memleket çok iyi durumda yılın ikinci yarısı zamlar geri çekilecek benzin ve mazot 12 liraya altın 600 liraya dolar ve Euro 14 liraya ekmek 5 liraya tekel maddeleri yarı yarıya fiyatları aşağı çekilecek..:)) mesela yani MAKARNAAAA

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 26 Mart 11:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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