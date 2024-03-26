Stadyum bağlantı yolu kullanıma açıldı

KULLANIMA AÇILDI
Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede TEM Otoyolu Köprüsü ve Ankara Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi’ni birbirine bağlayan geçiş kullanıma açıldı.
AYDINLATMA SİSTEMLERİNN MONTAJI SÜRÜYOR
Yoldaki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanırken çevre peyzaj çalışmaları başta olmak üzere kaldırımların yapımı ve aydınlatma sistemlerinin montajları sürüyor. Devam eden çalışmaların tamamlanması hava şartlarına da bağlı olurken kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
TRAFİĞİ RAHATLATMASI BEKLENİYOR
Açılmasıyla sürücüler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan yolun özellikle Kocaelispor maçlarının olduğu günlerde bölge trafiğini rahatlatması, stadyuma ulaşımı ve stadyum çevresinden çıkışı kolaylaştırması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sencer Bey - sondan 1.fotoğtaftaki kavşakta tıkanıklık olmuş. maç günü orası kilitlenir. keşke viyadük ile kesintisiz yol yapsalarmış.
Mustafa Öz - Köprü altı asfalt cok kötü kazılmış bırakılmış inşallah böyle birakmazlar, bir de Nesibe Aydın okuluna dönüş yolu cok dar okul cikisi veliler iki tarafli arac parki yapiyor iki arac yan yana gecemiyor bu kadar yolu daraltmanin anlami nedir anlamıyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.