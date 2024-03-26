Stadyum bağlantı yolu kullanıma açıldı

KULLANIMA AÇILDI

Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede TEM Otoyolu Köprüsü ve Ankara Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi’ni birbirine bağlayan geçiş kullanıma açıldı.

AYDINLATMA SİSTEMLERİNN MONTAJI SÜRÜYOR

Yoldaki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanırken çevre peyzaj çalışmaları başta olmak üzere kaldırımların yapımı ve aydınlatma sistemlerinin montajları sürüyor. Devam eden çalışmaların tamamlanması hava şartlarına da bağlı olurken kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

TRAFİĞİ RAHATLATMASI BEKLENİYOR

Açılmasıyla sürücüler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan yolun özellikle Kocaelispor maçlarının olduğu günlerde bölge trafiğini rahatlatması, stadyuma ulaşımı ve stadyum çevresinden çıkışı kolaylaştırması bekleniyor.