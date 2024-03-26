Başkan vekili Recep Durul: “Sakaryaspor ile Play-Off finali oynarız”

3.DEVRE’NİN KONUĞU OLDU

Kocaelispor’un başkan vekili Recep Durul dün akşam TV 41’de yayınlanan 3.Devre programının canlı yayın konuğuydu. Durul kulüp ve takımla ilgili düşüncelerini dile getirip, soruları yanıtladı. Durul konuşmasına, “Teknik ekip ve futbolcularla yaptığımız toplantılarda koyduğumuz teşhis sonrasında takımın mental olarak ayağa kalkması için Turgay Biçer’i göreve getirdik. Turgay Hoca göreve başladı, her gün 1 saat takımla terapi toplantıları yapıyor. 4 gün içinde takımdaki moral değerlerinin çok yükseldiğini gözledik” sözleriyle başladı.

“YOLDA KAPTAN DEĞİŞTİ, ROTA AYNI”

Durul bir diriliş hikayesi yapmak istediklerini belirterek, “Benzetme yapmak gerekirse. Fırtınalı denizde yol alırken, kaptan değişti. Rotamız aynı, biz bu gemiyi limana yanaştıracağız. Uçak irtifa kaybedebilir ama düşmedi, yeniden yükselebiliriz. Hala Play-Off hattındayız. Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok, sadece kredimizi tükettik. Göztepe ile olmak ya da olmamak maçına çıkacağız. Benim içim rahat. Hayat satmıyorum. Yıllardır bu takımın peşindeyiz. Kocaelispor’un refleksini biliyorum. Takıma yeni bir inanç aşıladık. Milli ara da en çok bize yarayacak” dedi.

“20 BİN TARAFTAR BEKLİYORUM”

Başkan vekili Recep Durul taraftarları Göztepe maçına davet ederek, “Armamıza, sevdalıma sahip çıkalım, Göztepe maçında tribünleri dolduralım. Bu kulübün geçmişinde bir çok başarı hikayesi var, yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Ben bu maçta 20 bin taraftar bekliyorum” dedi. Durul olağanüstü kongreyle ilgili sorulara, “Şu anda tek düşüncemiz takımın hedefi, Göztepe maçı. Kongreyi daha sonra konuşuruz. Şu anda tüm camia olarak Göztepe maçına konsantre olmalı, tüm enerjimizi bunun için kullanmalıyız” dedi.

Kocaelispor başkan vekili Recep Durul TV 41’deki programda alt yapıyla ilgili düşüncelerini dile getirirken, “Tam bir fabrika, üretim tesisi gibi. Rafet Kırgız sağ olsun ekibiyle birlikte çok güzel çalışmalar yapıyor. U19’un Sarıyer maçını izledim. Müthiş oynadılar. 3-4 tane yetenek var. Hele bir var ki, 11 numara Bünyamin Türkiye’nin Messi’si gibi. A takımın yardımcı antrenörleri de maçı izledi. Bu kadrodan 6-7 ismi A takıma alacağız. Alt yapı çok önemli. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Artık gururla alt yapıdan gelecek futbolcuları bekliyoruz” dedi.

“HİSLERİM SAKARYA FİNALİ DİYOR”

Kocaelispor Başkan vekili Recep Durul konuşmasının sonunda ligle ilgili tahminde bulundu, “Evet fikstürümüz zorlu, doğrudan rakiplerimizle oynayacağız. Ancak şu unutulmasın bizimle oynayacakları için onların fikstürleri de zor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Her şey elimizde. Hislerim Sakaryaspor ile Play-Off finali oynayacağımızı söylüyor. Biz üçüncü oluruz, Sakaryaspor dördüncü veya beşinci. Araya Bodrum girebilir. Şampiyonluk kupasını inşallah bu şehre getireceğiz. Taraftarımız buna inansın, takımı sonuna kadar desteklesin” dedi.