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Ölmez: "Kandıra için hep birlikte çalışacağız"

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Seçim çalışmalarını mahalle mahalle gezerek sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Kandıra için hep birlikte çalışıp en güzel hizmetleri sunacaklarını söyledi.

Ölmez: "Kandıra için hep birlikte çalışacağız" mask
Ölmez: "Kandıra için hep birlikte çalışacağız"
Ölmez: "Kandıra için hep birlikte çalışacağız"
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MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erol Ölmez’e önceki günkü saha çalışmalarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez; Teksen, Karadivan ve Hediyeli Mahallesi’ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

“ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Yeni dönem projelerini anlatıp destek isteyen Erol Ölmez, “ Kocaeli yüzyılı Kandıra yüzyılı olsun istiyoruz. Yüzlere tebessüm, kalplere sevgi tohumları ekmek için bugün olduğu gibi daima çok çalışmaya hazırız. Kandıra’mıza hizmet yolunda çalışmayı sürdürüyor, Türkiye Yüzyılı’nda gerçek belediyecilik için kararlılıkla yürüyoruz. Hep birlikte Kandıra’mız için çalışacağız ve en güzel hizmetleri birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten

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26 Mar 2024 - 12:32 Kocaeli/ Kandira- Siyaset --- Okunma

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