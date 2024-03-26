Kulüp başkanı rakibine saldıran futbolcusunu bakın nasıl cezalandırdı

Kentin alt yapıya ve centilmenliğe verdiği önemle bilinen kulüplerinden Çenesuyu Plajyoluspor’un duayen başkanı Bünyamin Akman, İzmit FK ile oynadıkları U17 maçı bitiminde rakibine saldıran futbolcusu Bilal Aslan’ın lisansını yırttı. Başkan Akman, “Genel sekreterimiz Hasan Hüseyin Cura olay sonrasında ben böyle terbiyesiz topçu istemiyorum diyerek söz konusu futbolcuyu kovdu. Genel sekreterimi haklı buldum. Desteklemek amacıyla ben de lisansını 4 parça olarak kestim. İstediği kadar yetenekli olsun, takımı kurtarsın. Bizim için fark etmez. Bizim önceliğimiz Fair-Play. Bu zihniyetteki futbolcuları bünyemizde hiçbir zaman barındırmadık, barındırmayacağız” dedi.