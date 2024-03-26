Başkan Söğüt, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iftarda yetim ve öksüz çocuklar ile aileleriyle bir araya geldi. Her Ramazan aynın 15. Gecesi düzenlenen ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Şener Söğüt dışında; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve kamu kurum müdürleri de katıldı. Programda ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

SEVİNCİNİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında, “Bu mübarek günlerde yetim ve öksüz çocuklarımızın mutluluklarını ortak olmanın heyecanını bizler de yaşıyoruz. Bugünü sizlere ayırdık. Sizlerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Yetim ve öksüzlerimize bakmak dinimizin de emirlerinden biri. Yetim ve öksüz olan bir peygamberin ümmetiyiz. Devlet olarak, yerel yönetimler olarak her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da, “Bugün sizlerle burada bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. İftar sonrasında da çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: BÜLTEN