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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 Mar 2024 - 13:19- Siyaset G:

“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”

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Şehitler Mahallesi’nde hemşehrilerini ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “7’den 70’e herkesin daha mutlu ve huzurlu olduğu bir Gölcük için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  

“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız” mask
“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”
“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”
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Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiği seçim çalışmalarında Şehitler Mahallesi’ndeki hemşehrilerini ziyaret etti. 31 Mart gecesi kutlayacakları zaferin ardından Gölcük’ün çifte bayram kutlayacağını söyleyen Başkan Sezer, “Bir kez daha Cumhur İttifakı mührünü rekor oyla Gölcük’e vurulacağınıza eminim” dedi.

“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”

BAŞARMAK BİZİM İŞİMİZ

1 Nisan’dan itibaren toplumun her kesimine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “7’den 70’e herkesin daha mutlu ve huzurlu olduğu bir Gölcük hedefiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başarmak bizim işimiz. Çünkü Gölcük bilir, gerçek belediyecilik Cumhur İttifakı, gerçek belediyecilik AK Parti belediyeciliğidir” diye konuştu.

“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”
“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”

 

Kaynak: BÜLTEN

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26 Mar 2024 - 13:19 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Asena Aydın - "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Var olsun Türk bakışlar, var olsun Bozkurt yürekler."

"Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, uzaktan dertleşenler, selam sizlere."

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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