Gençlerin ilk oyu Mustafa ağabeylerine

Başkan Kocaman önceki akşam mahalle mahalle gezerek hanelere misafir oldu. Konuk olduğu hanelerde vatandaşlarla buluşan Mustafa Kocaman, yeni dönem projelerini anlatarak destek istedi. Kocaman’a en büyük destek yine gençlerden geldi. Bu seçimde ilk kez sandık başına giderek oy kullanacak bir grup genç, desteklerinin Başkan Kocaman’dan yana olacağını açıkladı. Kerem, Ömer, Altan, Melih, Zeki, Mustafa ve Aleyna isimli gençler, “31 Mart’ta kullanacağım ilk oyumuz Mustafa ağabeyimize” dedi.

Kaynak: BÜLTEN