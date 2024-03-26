Gençlerin ilk oyu Mustafa ağabeylerine

Başkan Kocaman önceki akşam mahalle mahalle gezerek hanelere misafir oldu. Konuk olduğu hanelerde vatandaşlarla buluşan Mustafa Kocaman, yeni dönem projelerini anlatarak destek istedi. Kocaman’a en büyük destek yine gençlerden geldi. Bu seçimde ilk kez sandık başına giderek oy kullanacak bir grup genç, desteklerinin Başkan Kocaman’dan yana olacağını açıkladı. Kerem, Ömer, Altan, Melih, Zeki, Mustafa ve Aleyna isimli gençler, “31 Mart’ta kullanacağım ilk oyumuz Mustafa ağabeyimize” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.