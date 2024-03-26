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Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”

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Başiskele Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, hem pazarcı esnafıyla hem de alışveriş yapan hemşehrileriyle kucaklaştı.

Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız” mask
Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”
Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”
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REHAVET YOK

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala rehavete kapılmadan Başiskele’de seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, kentte sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmıyor. Bu kapsamda Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya ve yönetici kadrolarıyla birlikte ilçede kurulan semt pazarlarını tek tek gezdi.

 

Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”

ÖZLÜ’YE HALKTAN TEVECCÜH BÜYÜK

Her gittiği yerde yoğun ilgi ve samimiyetle karşılanan Cumhur İttifakı Adayı Yasin Özlü, gittiği pazar yerlerinde de hemşehrilerinin büyük teveccühünü topladı. Özlü, iyaretlerde esnaf hemşehrilerine hayırlı işler bol kazançlar dilerken, alışverişe gelen vatandaşlarla da hasbihal etti.

 

Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”

YENİ MODERN KAPALI SEMT PAZARLARI MÜJDESİ

Pazarcı esnafıyla ve halkla fikir alışverişinde bulunan Yasin Özlü, “Önceki dönemde olduğu gibi Başiskele’mize yaraşır, modern kapalı semt pazarları kazandırmaya devam edeceğiz. Esnafımız da vatandaşımız da daha rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilecek. Planlarımızı ilçemizin 50 yıllık 100 yıllık geleceğini düşünerek yapacağız. Başiskele’mizde esnafımız da vatandaşlarımız da kârlı çıkacak.” diye konuştu.

Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”

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26 Mar 2024 - 13:21 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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