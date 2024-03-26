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26 Mar 2024 - 13:21- Gündem G:

Bıyık'tan Darıca'ya teleferik müjdesi

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, önümüzdeki dönemde Darıca’ya prestij kazandıracak projeler yapmaya devam edeceklerini ifade etti ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Millet Bahçesi’ne alternatif ulaşım için günlük 10 bin yolcu kapasiteli Teleferik yapılacağı müjdesi verdi.

Bıyık'tan Darıca'ya teleferik müjdesi mask
Bıyık'tan Darıca'ya teleferik müjdesi
Bıyık'tan Darıca'ya teleferik müjdesi
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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarına devam ediyor. İlçenin dört bir yanında sokak sokak gezerek vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Muzaffer Bıyık, ev toplantılarının yanı sıra dernek ziyaretleri de gerçekleştirerek Darıclıların taleplerini dinliyor.

Bıyık'tan Darıca'ya teleferik müjdesi

VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Darıcalıların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma prensibini benimsedik. Bu anlayışla gece gündüz canla başla çalıştık. Sürekli vatandaşlarımızın içinde olmaya çarşıda pazarda, ev toplantılarında dernek ziyaretlerinde vatandaşlarımızla hasbihal etmeye özen gösterdik. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışı devam ettirmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yine vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bıyık'tan Darıca'ya teleferik müjdesi

DARICA’YA GÜNLÜK 10 BİN YOLCU KAPASİTELİ TELEFERİK

Önümüzdeki dönemde Darıca’ya prestij kazandıracak projeler yapmaya devam edeceklerini de belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Bir yandan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışırken bir yandan da Darıca’mızın marka değerini arttıracak, ilçemize değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ilçemize değer katacak projelerden biri de Darıca Millet Bahçesi Teleferik projesi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşa edeceğimiz teleferik projesi ile hem Millet Bahçesi’ne alternatifi bir ulaşım sağlayacağız hem de Darıca’ya prestij katacak bir projeyi hayata geçireceğiz. 840 metre uzunluğunda ve 2 duraktan oluşacak Teleferik projesi günlük 10 bin yolcu kapasitesiyle Darıca’mızın turizmine de katkı sağlayacak bir proje olacak” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, Kocaeli, Büyükşehir, Cumhur İttifakı, ifade

26 Mar 2024 - 13:21 Kocaeli/ Darica- Gündem --- Okunma

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