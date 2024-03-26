Derince’de sağlık yatırımları konuşuldu

Sağlık Bakanlığı’nın programına alınan yeni sağlık yatırımları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gerçekleştirilen ziyaretin de ana gündem konusu oldu. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ile meclis üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sinan Arslan’dan hastanede devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI GELİYOR

Derince’ye çok önemli sağlık yatırımlarının geleceğini belirten Milletvekili Hülagü “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden tam kapasite ile faydalanabilmeleri için çalışmalarımız ve yerinde değerlendirmelerimiz aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın programına alınan yeni yatırımlarımız Derince’mize güç katacak” dedi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de Derince’ye yeni hastane projesi ve Polis Meslek Yüksekokulu’nun gelişi müjdelerinin ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.