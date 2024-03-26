Tüysüzler Mahalle Muhtar Adayı Songül Yalçın: “Mahalleye değişim gelecek”

MUHTARLIĞA İLGİ ARTTI

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları seçilecek. Seçime sayılı gün kaldı. Seçimi kazanmak için adaylar arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Bu seçim öncesinde en büyük ilgi mahalle muhtarlarında yaşandı.

YETKİLERLE DONATILDI

Muhtarların yerel yönetimlerin en küçük birimi olmasına rağmen yaptıkları hizmetlerle büyük işler başarıyorlar. Demokrasinin temel taşıdır. Bugün Başkanlık Sisteminde muhtarlara tanınan imkânlar, özlük haklarının iyileştirilmesi, yetkilerinin artırılması, yerel yönetimlerin muhtarlara sınırsız destek vermesi muhtarlığa cazibeyi arttırdı. Seçim öncesinde mahallelerde çok sayıda muhtar adayı var ve rekabeti arttırıyor.

SONGÜL YALÇIN ADAY

İzmit’te 102 mahalle muhtarlığı bulunuyor. İzmit’in son yıllarda site yapılaşmasının en fazla olduğu, gelişim sağlayan mahallelerin başında Tüysüzler Mahallesi geliyor. Planlı, sistemli ve sosyal donatılarıyla cazibe merkezine dönüşen Tüysüzler Mahallesi’ne aday olan 4 adaydan biri olan Songül Yalçın, 2 bin 780 seçmene ulaşarak destek istediğini söyledi.

HER EVİ 4 KEZ ZİYARET ETTİ

Mahallenin sevilen simalarından olan Songül Yalçın, çalışmalarına yaklaşık olarak 6 aydan önce başladığını söyledi. Her haneyi tam dört kez ziyaret ettiğini söyleyen Yalçın, seçmenden büyük bir destek ve teveccüh gördüğünü söyledi. Evlerde seçmenin kendisini çok iyi ağırladığını, bağırlarına bastığını belirten Yalçın, mahalleye kadın elinin değmesinin zamanının geldiğini belirtti.

“DİYALOG İÇİNDE OLACAĞIM”

İzmit Tüysüzler Mahallesi hızla gelişen ve büyüyen bir mahalle olduğunu belirten Yalçın, muhtar seçilmesi halinde yapacakları çalışmalarını da şöyle açıkladı: “Tüysüzler Mahallesi aslında iki farklı mahalle gibi. Eski yerleşim alanı ve site konutlarının yapıldığı alan var. Her iki yerleşimdeki seçmenlerimle son derece samimi ve yakın diyaloglar içerisindeyim. Sorunlarına anında çözüm üretecek bir sistem kuruyorum” dedi.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

Donanımlı bir muhtar profili ortaya koymak istediklerini belirten Yalçın, projelerini de şöyle açıkladı. “Mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere tam destekte bulunacağım. Bu ailelerin okuyan çocuklarına eğitim malzemesi ve öğrenci bursa sağlayacağım. Mahallede yaşanan alt yapı sorunlarını yerel belediyeye bildirip zamanında çözüme kavuşturacağız. Mahallenin güvenliğini sağlamak için azami bir çaba içerisinde olacağım.

“SOKAK HAYVANLARI AÇ BIRAKILMAYACAK”

Mahallenin bakım ve temizliğine önem göstereceğiz. İbadethanelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tüm desteği sağlayacağım, internet sorunu ortadan kaldırılacak. Mahalledeki sokak hayvanları asla aç bırakılmayacak ve özel barınak alanları yaptıracağım. Mahallenin sokakları ve caddelerinin asfaltlanıp, kaldırımların yenilenmesi ve modern bir mahalle görünümüne kavuşması için yerel yönetimler birlikte çalışacağım. Muhtarın partisi olmaz sloganıyla hareket ederek mahalledeki her vatandaşımızın yanında olacağı. ‘Mahallemiz evimizdir’ sloganını her vatandaşımıza aşılayacağız.

YALÇIN AZALARINI DA AÇIKLADI

İzmit Tüysüzler Mahallesi Muhtar adayı Songül Yalçın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde seçimi kazanması halinde birlikte çalışacakları aza listesini de açıkladı. Elif Gün Demirtaş (İş Kadını), Sergin Yolsal (Makine Mühendisi), Atilla Avcı( İnşaat Mühendisi), Mehmet Obay (Fabrika İşçisi), Alişan Akyay, Nur Ertukuş, Yusuf Kılıç( Esnaf).

Kaynak: Haber Merkezi