Ramil bugün, Emir yarın geliyor

DAVET EDİLMİŞLERDİ
Kocaelispor forması giyen Fenerbahçe’den kiralık gelen Emir Ortakaya Ümit Milli Takım’a davet edilmişti. Emir bu akşam oynanacak olan İtalya maçının ardından şehre dönecek. Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyen Ramil Şeydayev ise bugün İzmit’e dönüyor. İki futbolcunun Perşembe günü takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.