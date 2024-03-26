Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kadın terörist yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Dorşin Botan kod adlı kadın terörist yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kadın terörist yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında 21 Mart'ta il merkezinde operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparak terör örgütünün yurt içinde YPS faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen bir terörist yakalanmıştır. Yakalanan şahsın Dorşin Botan kod adlı Ç.G. olduğu belirlenmiştir. Ç.G, 2009 yılında bölücü terör örgütüne katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil'de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargahta sorumlu düzeyde 'YPJ komutanı' olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve terör örgütü faaliyetlerini sürdürmüştür."

Yakalanan teröristin Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin, kararlılıkla sürdürüleceği, terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

# HER, ifade, Türkiye, çalışma

26 Mar 2024 - 14:39 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak mask
Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kadın terörist yakalandı mask
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kadın terörist yakalandı
8 erkeği kabul etmeyen eğlence mekanına ceza mask
8 erkeği kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti mask
Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti mask
Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL