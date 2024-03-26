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Kiralarda 4 yıl sonra ilk düşüş

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Kira artışları yıllardır gündemden düşmezken 4 yıl sonra ilk kez Şubat ayında enflasyonun altında kaldı. Yani kiralar reel olarak geriledi. Büyükşehirlerde en büyük düşüş İstanbul'da yaşandı.

Kiralarda 4 yıl sonra ilk düşüş mask
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Kira artışı 4 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında kaldı.

Konut son yıllarda yatırım aracına dönüştü, artan satılık fiyatı ve düşen üretim oranları kiraları artırdı.

Haziran 2023'ten bu yana faizlerin artırılması ise tabloyu tersine çevirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre kiralar 4 yıl sonra ilk kez reel olarak düştü.

Türkiye genelinde kira artış oranı Şubat'ta yüzde 65,2'ye indi. Aynı ay yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Yani konut kiralarındaki artış enflasyonun altında kaldı.

İSTANBUL'DA REEL OLARAK YÜZDE 4,9 GERİLEDİ

Geçen ay kiralar İstanbul'da reel olarak yüzde 4,9 gerilerken Ankara'da reel olarak yüzde 29,7 İzmir'de ise yüzde 13,2 arttı.

Ülke genelinde kiralık konut metrekare fiyatı 143 lira 50 kuruş oldu.

Bu rakam İstanbul'da 185 lira 70 kuruş, Ankara'da 131 lira 6 kuruş ve İzmir'de 160 lira olarak belirlendi. Yani Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin kirası ortalama 14 bin 350 lira.

İstanbul'da 18 bin 700 Ankara'da 13 bin 160 İzmir'de ise 16 bin lira civarında.

Öte yandan yıllık kira artışının en yüksek olduğu il yüzde 185,5 ile Diyarbakır oldu..

Onu yüzde 184,5 ile depremin vurduğu Kahramanmaraş izledi.

Ardından yüzde 171,4 ile Ordu, yüzde 170 ile Erzurum ve yüzde 168,5 ile Van geldi..

Kaynak: NTV

# Türkiye, Ankara, İstanbul

26 Mar 2024 - 14:46 - Ekonomi --- Okunma

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