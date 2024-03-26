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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor. Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşecek. Masada terörle mücadeleden Gazze'ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıklar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor mask
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gidiyor.

9 Mayıs'ta yapılması planan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da birayaya gelecekler. Gündemde kritik başlıklar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi. İki lider ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.

İsveç'in NATO üyeliğine  Türkiye'nin onay vermesinin ardından iki ülke ilişkileri de ivme kazandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi sırada liderlerin buluşması var.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri masadaki kritik başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek. F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak.

Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında.

Kaynak: NTV

# VAR, Türkiye, recep tayyip erdoğan

26 Mar 2024 - 14:54 - Türkiye --- Okunma

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