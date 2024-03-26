Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 Mar 2024 - 14:51- Gündem G:

“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Roman Dernekleri, yerel seçimde AK Parti adaylarına destek vereceklerini açıkladı. İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut, “Roman dernekleri ile bir araya gelmiyor. Ayrımcılık yapıyor. Seçim dönemi mahallelerine geliyor. Bu bir oyundur. Fatma Hanıma Roman mahallerinden oy yok” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok” mask
“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”
“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ROMANLARDAN ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI

Kocaeli Roman Dernekleri düzenledikleri basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı adaylarına destek vereceklerini açıkladı. Maide Restoranda gerçekleşen açıklamaya Roman dernek temsilcileri, AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Roman Koordinatörleri Erkan Aksoy, Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar katıldı.

ROMAN TOPLUMUNU ASLA KANDIRAMAZSINIZ

Kocaeli Romanlar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy tarafından okunan açıklama şöyle: “Ülkemizin çok önemli bir yer el seçim atmosferinin arifesinde olunduğu şu günlerde Roman toplumu adına bazı "siyasetçiler" tarafından hiç bir alt yapı ve temeli olmayan popülist yaklaşımlı, tamamıyla seçim odaklı sözler, çalışmalar ve ziyaretler yapıldığı görülmüştür. Özellikle İzmit merkezde yoğunlaşan, günü birlik vaatler ile popülizm yapılması bizleri derinden üzmüştür. Temeli, programı planlaması olmayan çalışmalar ile Roman toplumunu asla kandıramazsınız.

“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”

KOCAELİ ROMAN POLİTİKASINDA MARKADIR

Kocaeli Roman politikasında Türkiye'de lokomotif ve marka şehirlerden biridir. Türkiye'deki Roman politikasına yön veren şehir olmasının ve birçok çalışma yapılmasının sırrı 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Roman Açılımı sonrasında bölgenin siyasetçisiyle, bürokrasisiyle, il, ilçe belediyeleriyle ve roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile işbirliği içerisinde günümüze kadar yapılan planlı kısa orta uzun vadeli programlı çalışmalardır.

CUMHUR İTTİFAKI’NI DESTEKLEYECEĞİZ

Bu yerel seçimin milli olanlarla ve gayri milli olanlar arasında olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden romanları çok iyi tanıyan, Kocaeli büyükşehir belediyesi başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle, yeni dönemde Kocaeli merkez ve tüm ilçelerde daha fazla hizmet ve çalışmalar yapılacağını biliyoruz. bu sebeple, yerel seçimde Kocaeli büyükşehir ve Kocaeli’nin tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı Adaylarını sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

SEÇİM ÖNCESİ YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ

Roman Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar ise konuşmasında, “Hepimizin bilmesi gereken şu, biz bir siyasi taraf tutmuyoruz. Bugün yapılan açıklama siyasi bir tercih değildir. Bu Romanlara bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerin tercihidir. Biz bu işin kitabını yazdık, çok tecrübeliyiz. Yerel anlamda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Romanların siyaset malzemesi yapılmasını değil de ilelebet önemli çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”

HİZMET NETİCESİNDE DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 yılından bu yana çok önemli programlar yapıldı. Biz yapılan hizmetler neticesinde değerlendirme yapmak istiyoruz. Bize bir adımla gelen biz 10 adımla gideriz. Romanlar bunu yemez. Biz samimiyet istiyoruz. İzmit’te ve Büyükşehir Belediyesinde Koordinatörlük yapmasını Erkan Bey’den rica ettik. Burası kimsenin babasının malı değil. Türkiye’de bazı yerlerde Roman açılımı yapılmamış” dedi.

DURMAK YOK YOLA DEVAM EDİYORUZ

AK Parti İzmit Meclis Üyesi ve Roman Dernekleri Koordinatörü Erkan Aksoy ise, “Bize bir adım gelene biz bin adım gideriz. Bunun karşılığını 20 yıldır aldık. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi 2009-2014’e kadar ikisinden de büyük hizmetler aldık. Bizler inşallah burada alnımızın akıyla İzmit’i de alacağız. 5 yıldır hiçbir kapıyı çalmamış hizmet verilmemiş durumdayken reklam yaparak bu işler olmaz. Bu işler hizmetle olur. 5 yıldır neredeydiniz, 1 aydır Roman mahallelerine girmeye çalışıyorsunuz. Biz ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz.” dedi.

“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”

FATMA HANIM AYRIMCILIK YAPIYOR

İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut söz alarak, “Fatma Hanım 5 seneden beri belediye başkanlığı yapıyor. Roman dernekleri ile bir araya gelmiyor. Ayrımcılık yapıyor. Seçim dönemi mahallelerine geliyor. Bu bir oyundur. Fatma Hanım'a Roman mahallerinden oy yok.” dedi. Yavuz SOLMAZ

“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”

# seçim, İzmit, Cumhur İttifakı, ilçe, AK Parti, parti, Kocaeli, yeni

26 Mar 2024 - 14:51 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz” mask
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”
Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız” mask
Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”
Yavuz ve Büyükakın, yetimlerle iftarda buluştu mask
Yavuz ve Büyükakın, yetimlerle iftarda buluştu
Başkan Söğüt, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı mask
Başkan Söğüt, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı
Karamürsel'de yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi mask
Karamürsel'de yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi
Büyükşehir, evsiz vatandaşlara kol kanat geriyor mask
Büyükşehir, evsiz vatandaşlara kol kanat geriyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL