“Fatma Hanıma Roman mahallelerinden oy yok”

ROMANLARDAN ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI

Kocaeli Roman Dernekleri düzenledikleri basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı adaylarına destek vereceklerini açıkladı. Maide Restoranda gerçekleşen açıklamaya Roman dernek temsilcileri, AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Roman Koordinatörleri Erkan Aksoy, Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar katıldı.

ROMAN TOPLUMUNU ASLA KANDIRAMAZSINIZ

Kocaeli Romanlar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy tarafından okunan açıklama şöyle: “Ülkemizin çok önemli bir yer el seçim atmosferinin arifesinde olunduğu şu günlerde Roman toplumu adına bazı "siyasetçiler" tarafından hiç bir alt yapı ve temeli olmayan popülist yaklaşımlı, tamamıyla seçim odaklı sözler, çalışmalar ve ziyaretler yapıldığı görülmüştür. Özellikle İzmit merkezde yoğunlaşan, günü birlik vaatler ile popülizm yapılması bizleri derinden üzmüştür. Temeli, programı planlaması olmayan çalışmalar ile Roman toplumunu asla kandıramazsınız.

KOCAELİ ROMAN POLİTİKASINDA MARKADIR

Kocaeli Roman politikasında Türkiye'de lokomotif ve marka şehirlerden biridir. Türkiye'deki Roman politikasına yön veren şehir olmasının ve birçok çalışma yapılmasının sırrı 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Roman Açılımı sonrasında bölgenin siyasetçisiyle, bürokrasisiyle, il, ilçe belediyeleriyle ve roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile işbirliği içerisinde günümüze kadar yapılan planlı kısa orta uzun vadeli programlı çalışmalardır.

CUMHUR İTTİFAKI’NI DESTEKLEYECEĞİZ

Bu yerel seçimin milli olanlarla ve gayri milli olanlar arasında olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden romanları çok iyi tanıyan, Kocaeli büyükşehir belediyesi başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle, yeni dönemde Kocaeli merkez ve tüm ilçelerde daha fazla hizmet ve çalışmalar yapılacağını biliyoruz. bu sebeple, yerel seçimde Kocaeli büyükşehir ve Kocaeli’nin tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı Adaylarını sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

SEÇİM ÖNCESİ YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ

Roman Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar ise konuşmasında, “Hepimizin bilmesi gereken şu, biz bir siyasi taraf tutmuyoruz. Bugün yapılan açıklama siyasi bir tercih değildir. Bu Romanlara bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerin tercihidir. Biz bu işin kitabını yazdık, çok tecrübeliyiz. Yerel anlamda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Romanların siyaset malzemesi yapılmasını değil de ilelebet önemli çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

HİZMET NETİCESİNDE DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 yılından bu yana çok önemli programlar yapıldı. Biz yapılan hizmetler neticesinde değerlendirme yapmak istiyoruz. Bize bir adımla gelen biz 10 adımla gideriz. Romanlar bunu yemez. Biz samimiyet istiyoruz. İzmit’te ve Büyükşehir Belediyesinde Koordinatörlük yapmasını Erkan Bey’den rica ettik. Burası kimsenin babasının malı değil. Türkiye’de bazı yerlerde Roman açılımı yapılmamış” dedi.

DURMAK YOK YOLA DEVAM EDİYORUZ

AK Parti İzmit Meclis Üyesi ve Roman Dernekleri Koordinatörü Erkan Aksoy ise, “Bize bir adım gelene biz bin adım gideriz. Bunun karşılığını 20 yıldır aldık. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi 2009-2014’e kadar ikisinden de büyük hizmetler aldık. Bizler inşallah burada alnımızın akıyla İzmit’i de alacağız. 5 yıldır hiçbir kapıyı çalmamış hizmet verilmemiş durumdayken reklam yaparak bu işler olmaz. Bu işler hizmetle olur. 5 yıldır neredeydiniz, 1 aydır Roman mahallelerine girmeye çalışıyorsunuz. Biz ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz.” dedi.

FATMA HANIM AYRIMCILIK YAPIYOR

İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut söz alarak, “Fatma Hanım 5 seneden beri belediye başkanlığı yapıyor. Roman dernekleri ile bir araya gelmiyor. Ayrımcılık yapıyor. Seçim dönemi mahallelerine geliyor. Bu bir oyundur. Fatma Hanım'a Roman mahallerinden oy yok.” dedi. Yavuz SOLMAZ