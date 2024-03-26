Hatay'da feci kaza! 6 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza; Ş.K. idaresindeki tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.’nın gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.