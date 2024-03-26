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Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki yetim, öksüz çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Çiftçi, “5 yıl boyunca özel yavrularımız ve ailelerimizle birlikte yol yürüdük” dedi.

Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz” mask
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”
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Göreve gelir gelmez ilk iş olarak ‘Beşikten Eşiğe Yetim’ projesini hayata geçiren ve bu kapsamda ilçedeki yetim ile öksüz çocukların her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayında yetim çocuklar ve aileleriyle birlikte iftarda bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilciler ve kamu kurumlarının müdürleri katılım gösterdi. Programda iftar yemeği öncesinde Kur-an’ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, okunan ezanın ardından oruçlar hep birlikte açıldı. Semazen gösterimi akabinde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları aktardı; “İyi ki geldiniz, sizlerle bir arada olmak bizi her zaman mutlu etmiştir. 5 yıl önce göreve geldiğimizde sizlerle bir çalışma başlattık ve 5 yıl boyunca da bu çalışmamızı sürdürdük. 5 yıl boyunca güzel işler yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”

PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRDİK

Sayın Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında ihtiyaç sahiplerimize, yaşlılarımıza, engelli bireylerimize, hastalarımıza ve bu salonda bulunan özel ailelerimizle birlikte 5 yıl boyunca yol yürüdük. Çayırova’da yaptığımız Türkiye’de hemen hemen bir ilk. Meclisimizden karar aldık ve bu kapsamda sizlerle birlikte yol yürümek adına projemizi hayata geçirdik. Sizler için durmadan yorulmadan, gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”

KAYMAKAM ÖNAL’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Çiftçi’nin akabinde konuşma yapan Kaymakam Önal, “Ramazan’ın 15’inci gününde yetimlerimizle ve onların aileleriyle iftarda bir araya geliyoruz. Yetimleri korumak, gözetmenin ne kadar sevap olduğunu biliyoruz. Biz yöneticilere düşen, bu çocuklarımızı korumak, gözetmek ve ailelerine yardımcı olmaktır. Bugün bu güzel iftar programını düzenleyen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İftar programı çocuklara özel gerçekleştirilen jonglör gösterisinin ardından sona erdi.

Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”

Kaynak: Bülten

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26 Mar 2024 - 15:24 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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