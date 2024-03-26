İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi

15 NİSAN’A KADAR ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dün itibariyle 15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak seferlerine başlayan Kartepe Teleferik hattına ilk gün ilgi yoğun oldu. Derbent ve Kuzuyayla arasında iki duraktan oluşan teleferik hattının ilk durağı olan Derbent’e gelen vatandaşlar Türkiye’nin en uzun teleferik hatlarından biri olan Kartepe Teleferik hattının keyfini çıkardı. 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacak hatta her gecen gün ilginin büyümesi bekleniyor.

72 KABİN ÇALIŞIYOR

Kartepe turizminin daha da gelişmesi için büyük bir adım olan teleferik hattında 6 Mart itibariyle tüm test sürüşleri tamamlandı. Ardından 9 Mart günü Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile ilk binişler yapıldı. Gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin uzunluğu 32 ile 45 metre uzunluğunda. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferikte toplam 72 kabin hizmet verecek. 120 metre aralıklarla 10 kişilik kabinlerle yapılacak seyahatler yaklaşık 22 dakika sürüyor.

GÜVENLİ BİR SEYAHAT

Yapımı sırasında en az ağacın kesildiği teleferik hattı olma özelliğine sahip olan Kartepe teleferiği güvenlik açısından da güven veriyor. Kartepe Teleferik hattı ikili güvenlik önlemi ile de en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratör devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.