Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 Mar 2024 - 15:31- Gündem G:

İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yılı aşkın süreçte tamamlanan Kartepe Teleferik hattı hizmete girdi. 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacak hatta ilk sefere büyük ilgi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önümüzdeki günlerde hattın biniş ücretleri ile ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi mask
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
+32
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

15 NİSAN’A KADAR ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dün itibariyle 15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak seferlerine başlayan Kartepe Teleferik hattına ilk gün ilgi yoğun oldu. Derbent ve Kuzuyayla arasında iki duraktan oluşan teleferik hattının ilk durağı olan Derbent’e gelen vatandaşlar Türkiye’nin en uzun teleferik hatlarından biri olan Kartepe Teleferik hattının keyfini çıkardı. 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacak hatta her gecen gün ilginin büyümesi bekleniyor.

İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi

72 KABİN ÇALIŞIYOR

Kartepe turizminin daha da gelişmesi için büyük bir adım olan teleferik hattında 6 Mart itibariyle tüm test sürüşleri tamamlandı. Ardından 9 Mart günü Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile ilk binişler yapıldı. Gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin uzunluğu 32 ile 45 metre uzunluğunda. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferikte toplam 72 kabin hizmet verecek. 120 metre aralıklarla 10 kişilik kabinlerle yapılacak seyahatler yaklaşık 22 dakika sürüyor.

İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi

GÜVENLİ BİR SEYAHAT

Yapımı sırasında en az ağacın kesildiği teleferik hattı olma özelliğine sahip olan Kartepe teleferiği güvenlik açısından da güven veriyor. Kartepe Teleferik hattı ikili güvenlik önlemi ile de en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratör devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.

İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi
İlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgiİlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgiİlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgiİlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgiİlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgiİlk gün Kartepe Teleferik hattına büyük ilgi

# HER, Kocaeli, Kartepe, Büyükşehir, hizmet, tahir büyükakın, Türkiye

26 Mar 2024 - 15:31 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz” mask
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”
Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız” mask
Özlü: “Başiskelemize yeni modern kapalı pazarlar kazandıracağız”
Yavuz ve Büyükakın, yetimlerle iftarda buluştu mask
Yavuz ve Büyükakın, yetimlerle iftarda buluştu
Başkan Söğüt, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı mask
Başkan Söğüt, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı
Karamürsel'de yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi mask
Karamürsel'de yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi
Büyükşehir, evsiz vatandaşlara kol kanat geriyor mask
Büyükşehir, evsiz vatandaşlara kol kanat geriyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL